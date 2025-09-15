LLENGUA
Política lingüística i Termcat s’alien per l’ús del català a les cafeteries
El departament de Política Lingüística i el Consorci del Centre de Terminologia Termcat col·laboren en la voluntat comuna de promoure l’ús del català amb un conveni per difondre el vocabulari de les cafeteries i els comerços d’alimentació mitjançant l’elaboració de cartells i estovalles individuals. La col·laboració es fa pública mitjançant una subvenció atorgada pel Govern, que aquest any és de 7.000 euros.
El Govern atorga una subvenció de 7.000 euros
Segons recorda l’executiu, pel que fa a la signatura de convenis amb altres institucions dedicades a objectius compartits, correspon a les administracions públiques afavorir acords i convenis de col·laboració amb organismes estrangers per garantir un desenvolupament global òptim de la llengua oficial. A més, en virtut d’aquesta cooperació també s’ha ampliat, actualitzat i difós terminologia de l’esport, l’educació, la infermeria, els drets humans, les relacions internacionals, la ciberseguretat o la transició energètica, entre d’altres.