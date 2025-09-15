Institucions
Piero Pioppo nomenat nunci apostòlic a Andorra
El nou representant de la Santa Seu és italià i té 64 anys
Monsenyor Piero Pioppo és el nou nunci apostòlic del Principat d'Andorra segons ha anunciat avui l'oficina de la Santa Seu. Pioppo ha estat nomenat pel Papa Lleó XIV com a representant per a Espanya i Andorra després d'haver ocupat el càrrec nunci apostòlic a Indonèsia i davant l'Associació de les Nacions del sud-est asiàtic.
Piero Pioppo va néixer el 29 de setembre del 1960 a Savona, Itàlia, i va ser ordenat sacerdot el 1985. El nou nunci apostòlic a Andorra va entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu l'1 de juliol del 1993 i ha estat nunci a Corea, Xile i membre de la secció d'assumptes generals de la secretaria d'Estat, segons publiquen els mitjans del Vaticà. Pioppo ha estat nunci a Camerun i Guinea Equatorial i és a més arquebisbe titular de Torcello.