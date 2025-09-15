SUCCESSOS
Un motorista, ferit en perdre el control a l’avinguda Salou
Un motorista va resultar ferit ahir en un accident pels volts de les deu de la nit a l’avinguda Salou, a l’açada del restaurant Raïm. La motocicleta circulava en direcció a Sant Julià quan el conductor va perdre el control per causes que no han transcendit. L’home va ser desplaçat uns metres i el primer avís als cossos d’emergència era que estava inconscient, malgrat que hauria estat momentani. Al tancament de l’edició, el ferit restava pendent de valoració.