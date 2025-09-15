Successos
Mobilització dels serveis d'emergència per una dona amb mobilitat reduïda que ha caigut en un pis
L'avís ha sonat a les 19.30 hores provinent d'un edifici del carrer de l'aigüeta d'Andorra la Vella
La policia i els bombers s'han hagut de mobilitzar aquesta tarda per atendre una dona amb mobilitat reduïda que ha caigut a l'interior del seu pis, segons ha informat el cos de bombers. L'avís ha sonat a dos quarts de vuit del vespre, provinent d'un edifici del carrer de l'aigüeta d'Andorra la Vella. Els bombers han estat mobilitzats per obrir la porta del pis i per si cal traslladar la persona afectada a l'hospital, de la qual es desconeixen l'estat de les lesions provocades per la caiguda.