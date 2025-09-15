Turisme
Mobilitat registra l'entrada de més d'un milió de vehicles durant l'estiu
La frontera hispanoandorrana ha estat la més congestionada
El servei de mobilitat ha registrat l'entrada d'1.031.393 vehicles entre els mesos de juliol, agost i fins al 14 de setembre. La xifra és lleugerament superior a la previsió inicial, fixada en 1.009.000 entrades. La majoria dels vehicles han entrat per la frontera del riu Runer, un total de 659.226, el que representa un augment del 2,47% respecte a l'any passat. En el cas de la frontera francoandorrana, han accedit per aquella via un total de 372.167 vehicles, un increment de l'1,78%, segons indica mobilitat.