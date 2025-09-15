Cultura
Les Jornades Europees del Patrimoni tornen amb visites guiades a cases pairals i edificis singulars
Les activitats es duran a terme del 18 al 21 de setembre
El departament de Patrimoni Cultural celebra, del 18 al 21 de setembre, una nova edició de les Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea. Sota el lema "Patrimoni arquitectònic: finestres al passat, portes al futur", el programa proposa una trentena d’activitats per descobrir el patrimoni arquitectònic andorrà, amb especial atenció a les cases pairals i edificis emblemàtics.
Les activitats començaran dijous amb una ruta pel nucli antic de les Bons, incloent-hi l’església de Sant Romà, la Torre dels Moros i el colomer de Cotxa, recentment restaurat. Divendres al matí es podrà conèixer la intervenció arqueològica al pont dels Escalls i seguir el recorregut fins a l’església de Sant Antoni de la Grella. A la tarda, s'obriran les portes de Cal Gastó i Cal Piedro a Canillo.
Dissabte continuaran les visites a les cases de Prats i El Forn, i a la tarda a edificis destacats d’Ordino com la Casa Blanca de Segudet, Cal Batlle o Cal Pal. A la nit, l’antiga fàbrica de tabacs CATSA acollirà un concert de Zèfir Duo, precedit per una explicació històrica de l’edifici.
El diumenge es clouran les jornades amb una visita guiada al poble de Pal per conèixer-ne el Pla Especial de conservació, impulsat pel comú, el Quart i el Govern. A més, els museus se sumen a la celebració amb jornades de portes obertes i entrada gratuïta, i el dimecres 24, com a activitat paral·lela, s’oferirà la conferència "À l’origine d’un État" a càrrec de Claudine Pailhès, a l’antic centre emissor de Ràdio Andorra.
Totes les activitats són gratuïtes i cal reservar prèviament a través del departament de Patrimoni Cultural.