Balanç
Les estacions tanquen l'estiu amb un lleuger augment de visitants respecte el 2024
Ordino Arcalís ha atret prop de 59.000 persones i el Bike Park d'Arinsal ha incrementat l'afluència un 9%
Les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís han completat una bona temporada d’estiu amb xifres d’afluència lleugerament superiors a les dels darrers anys. Les novetats, com el Bike World de Pal Arinsal i els circuits e-bike de Grandvalira, han tingut una molt bona acollida i s’han consolidat dins l’oferta de lleure de muntanya.
A Grandvalira, el Mon(t) Magic Family Park de Canillo ha tornat a ser un dels espais més visitats per famílies, mentre que el Golf Soldeu ha crescut un 20% gràcies a l’organització de tornejos. Els circuits e-bike han confirmat la seva consolidació, amb un augment d’usuaris al Funicamp (+11%), i Grau Roig ha mantingut el seu atractiu amb el Llac dels Pessons i les sortides guiades de muntanya.
Pal Arinsal ha estrenat el Bike World, una àrea temàtica de bicicleta per a totes les edats que ha tingut una gran acceptació i que tindrà continuïtat en el futur. El Bike Park, sense comptar la Copa del Món de BTT, ha incrementat l’afluència un 9%.
Ordino Arcalís ha registrat prop de 59.000 visitants fins al 14 de setembre, amb el Mirador Solar de Tristaina com a gran reclam, que des del 2021 ha rebut més de 400.000 persones. La Borda la Coma, la terrassa Kokoi i el Refugi de Sorteny han completat l’oferta amb propostes gastronòmiques i d’allotjament.
El Golf Soldeu continuarà obert fins al 28 de setembre, el Bike Park de Pal Arinsal fins al 12 d’octubre i els accessos al Mirador Solar de Tristaina fins al 2 de novembre.