Art
L’obra original de la icònica escultura del Roc del Quer s’exposa a l'illa Carlemany
L'exposició de l'escultor Miguel Ángel González es podrà veure del 18 al 28 de setembre
La planta baixa del centre comercial illa Carlemany acollirà, del 18 al 28 de setembre, l’exposició 'Contemplació: L’origen', una mostra dedicada a l’escultor Miguel Ángel González, impulsada per la galeria Habit-Art Gallery de Lleida.
L’exposició ofereix una oportunitat única per contemplar de prop "Balança", la peça original que va inspirar la reconeguda escultura "Contemplació", situada al Mirador del Roc del Quer, convertida en una de les imatges més emblemàtiques del país.
La mostra reuneix una selecció d’obres de l’artista que exploren l’equilibri entre la creació artística i la identitat col·lectiva, destacant la seva aportació a l’imaginari cultural contemporani.