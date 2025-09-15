SOCIETAT
L’entitat Horitzons treballa per implicar escoles i institucions en matèria de gènere
L’associació aborda temàtiques d’àmbit cultural, corporal, familiar i de salut mental
El cap de Govern, Xavier Espot, es va reunir la setmana passada amb l’associació de nova creació Horitzons per conèixer els projectes i tasques de l’entitat, tal com va mostrar a les xarxes socials. “Compartim i treballem conjuntament en la promoció de la diversitat en totes les seves formes, especialment en l’àmbit educatiu”, va expressar Espot. La reunió va ser valorada positivament pels membres d’Horitzons: “Ens van convocar per conèixer els objectius i explicar-los els projectes”, va explicar la secretària general Marlene Dias, qui va afegir que els va quedar “molt bona sensació” tenint en compte que “cal aconseguir recursos que ens donin continuïtat i implicar les escoles i les institucions perquè la feina tingui un impacte real”. Horitzons va néixer l’any passat “amb la voluntat de promoure la diversitat de manera transversal”, va detallar Dias. Tot i l’existència prèvia de Diversand, afirmen diferenciar-se’n per treballar més enllà de la diversitat de gènere i LGTBIQ+ i aborden temàtiques de diversitats culturals, corporals, familiars i de salut mental. No obstant, la diversitat de gènere continua sent la gran mancança del Principat, segons Dias. Una problemàtica que va assegurar que es fa present, sobretot, “en l’àmbit laboral i educatiu, i també en la manera com la cultura i els mitjans encara transmeten alguns rols i estereotips”.
“L’objectiu és trencar estereotips que encara hi ha imposats i obrir noves mirades”
Les eines utilitzades per Horitzons per combatre aquestes carències són les iniciatives educatives i campanyes de sensibilització. “Combinem sessions formatives amb dinàmiques vivencials, debats i activitats creatives que ajuden a qüestionar estereotips i a obrir noves mirades”, va explicar Dias. Tot això amb “l’objectiu de trencar els estereotips que encara hi ha imposats i obrir noves mirades cap a una societat més inclusiva”, va exposar. L’associació no és discriminatòria en terme d’edats, sinó que programa diferents activitats amb el “repte principal d’arribar a tothom”. “Organitzem tallers d’educació sexoafectiva per a totes les edats, fins i tot per a la gent gran, que és la gran oblidada”, va detallar Dias. Altres fites d’Horitzons pel que queda d’any són la participació a la Fira d’Andorra, un espai idoni “perquè la gent ens conegui”, a més de formacions al SAAS i a les escoles.
“Hem d’implicar les escoles i les institucions perquè la feina tingui un impacte real”