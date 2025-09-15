Estadística
L'endeutament públic va representar el 32,9% del PIB el 2024
La xifra representa una devallada del 0,9% respecte el 2023
L'endeutament públic del sector de les administracions públiques el 2024 va representar un 32,9% del producte interior brut (PIB), uns 1.229 milions d'euros, fet que representa un alleugeriment de l'endeutament públic total del 0,9% respecte a l'any 2023. Així ho ha fet públic aquest matí el departament d'Estadística, explicant que el 32,9% suposa 2,5 punts percentuals menys que el 2023 i 5,1 punts menys que la mitjana dels darrers 5 anys. Pel que fa al Govern, la ràtio de l’endeutament respecte al PIB nominal se situa en el 31,8% per al 2024, la qual cosa suposa 2,1 punts percentuals menys que al 2023 i 6,9 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys.
L'informe també exposa que l'endeutament per càpita va assolir un import de 14.109 euros, un 3,2% menys que l'any anterior i un 5,9% menys que la mitjana dels darrers 5 anys. L'endeutament a curt termini va incrementar un 51,8%, mentre que el de llarg termini va disminuir un 1,4% respecte al 2023.
Estadística apunta que l'endeutament bancari va disminuir un 17,9% i el no bancari es va mantenir al 0%. La distribució de l'endeutament és del 4,4% bancari i el 95,6% no bancari, mentre que el 2023 la distribució era del 5,3% bancari i el 94,7% no bancari.