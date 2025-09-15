Institut Andorrà de les Dones
Jornades per impulsar els protocols contra l'assetjament
Les sessions es duran a terme el 25 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino
L’Institut Andorrà de les Dones i l’Andorra Esports Clúster celebraran el 25 de setembre les segones jornades de treball conjuntes enfocades en els protocols contra l'assetjament. La formació, que tindrà lloc al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, se centra en la necessitat que totes les entitats del país disposin, abans del 18 d'octubre, dels protocols d'assetjament i per raó de sexe que estableix la normativa vigent.
La formació, amb el patrocini de FEDA i la col·laboració de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports, comptarà amb una ponència i un taller pràctic de l’empresa Tarinas Recursos Humans per ajudar a dissenyar i implementar els protocols i integrar-los dins dels Plans d’Igualtat. També es presentarà co-resol, un canal digital d’alertes pensat per a entitats. A més, la Secretaria d’Estat exposarà la feina feta en matèria de salvaguarda en l’àmbit esportiu.