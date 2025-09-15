Educació
El gran repte de les noves tecnologies en la societat inicia la 41a Universitat d'Estiu i Tardor
La conferència 'Democràcia i participació ciutadana en la societat digital' del professor Josep Lluís Martí ha aplegat una vuitantena de persones
Formar una societat crítica en vers la digitalització ètica, inclusiva i centrada en les persones. Aquest és l'objectiu principal de la 41a Universitat d'Estiu i Tardor d'Andorra, la qual ha donat el tret de sortida aquest dilluns al vespre amb la conferència 'Democràcia i participació ciutadana en la societat digital', impartida pel professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí, on han assistit una vuitantena de persones. "La tecnologia és un reflex dels valors que hi incorporem i de les decisions que prenem com a societat" ha destacat el cap del Govern, Xavier Espot, durant la inauguració de l'esdeveniment. Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha remarcat la necessitat de fer un bon ús de la tecnologia, el qual actualment ja s'està implementant en els sistemes educatius i s'aposta per iniciatives per formar a la població.
Les 'fake news' i la reacció i detecció d'aquestes, fer un ús responsable dels dispositius electrònics o veure la intel·ligència artificial com una eina per ajudar a millorar els serveis que ara es proporcionen són alguns dels temes centrals que la Universitat posarà a debat amb les diferents ponències preparades. "Es tracta una mica d'articular, com fem sempre, diferents branques del coneixement, vinculades amb un tema comú" ha recordat Baró. En aquest sentit, i coincidint amb l'any de la ciutadania digital segons el Consell d'Europa, s'ha apostat per tractar temes de benestar digital. "Formar esperit crític, donar informació, precisament, i donar sobretot pautes d'esperit crític a l'hora d'encarar les noves tecnologies" és la base que engloben la sèrie d'accions que s'estan fent des del ministeri d'Educació per aconseguir-ho, on es troba el nou pla d'implementació de les tecnologies a l'aula i la seva millora. A banda, també es comença a formar en intel·ligència artificial tant a alumnes, com a professors perquè es pugui implementar de forma conscient i productiva.
Espot ha remarcat que la digitalització ha de poder reforçar "la cohesió social, la transparència i la participació". Per aquest motiu, el Govern ha creat el Centre de benestar digital i capacitats i competències digitals. A més, una altra mesura que va en aquesta línia és l’aprovació del Pla de benestar digital dels infants i joves, que inclou accions específiques per protegir els menors en l’entorn digital. "Tindrem l'oportunitat també d'acollir una trobada d'alt nivell que girarà al voltant de la protecció infantil antiga" ha recordat, destacant que tindrà lloc del 28 al 30 d'octubre en el marc de la celebració de la 2a edició del Fòrum Digital de l'Espai Iberoamericà.
Martí ha confessat que, actualment, s'estan trobant que "les noves tecnologies presenten reptes fonamentals per a la democràcia". Si bé alguns d'ells són negatius, ja que suposen una amenaça o un repte molt important, també són una gran oportunitat, fet que crea aquest moment de transició on la ciutadania i els governs "han de prendre bona nota i prendre decisions per defensar la democràcia i per impulsar-la cap a una democràcia més moderna que s'aprofiti d'aquestes noves tecnologies". En la ponència, el professor de la UPF ha exposat alguns casos d'iniciatives que han tingut èxit en certs països i que han canviat aspectes com la presa de decisions. "He vingut a defensar que la governança tant de bo en aquesta evolució de la tecnologia sigui una direcció democràtica que decidim i consensuem entre tots els ciutadans" ha conclòs.
La Universitat d'Estiu i Tardor d'Andorra continuarà demà amb la periodista especialitzada en la Unió Europea, la desinformació i la política global, Carme Colomina, que debatrà sobre com la ràpida difusió d’informació a través de les xarxes socials i la irrupció de la intel·ligència artificial generativa faciliten la creació i la propagació d’informació falsa, malgrat els esforços de la Unió Europea per aconseguir edificar una resposta normativa. Pel que fa a la conferència del 22 de setembre, centrada en la intel·ligència artificial, l'enginyera informàtica i filòsofa, professora d’intel·ligència artificial (IA) a la Universitat de la Sorbona, Laurence Devillers, presentarà els desafiaments i les amenaces que comporta la IA, i la manera en què redefineix les fronteres de la realitat i determina el món de demà.
La cloenda de l'esdeveniment serà a càrrec de la metgessa i directora del centre de recerca en salut digital (eHealth Center) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Aymerich. L'experta presentarà la conferència 'La revolució digital en salut: cap a una atenció més accessible i eficient', on es tractarà l'impacte de la tecnologia digital en l'àmbit de la salut: com està transformant el sector sanitari, millorant la qualitat assistencial i democratitzant l’accés a la salut, i com això requereix un canvi cultural i una mentalitat oberta per integrar l’evidència científica amb les necessitats reals.