NOVA REGULACIÓ DE L'ESPAI AERI A PARTIR DE DIJOUS VINENT
Govern blinda els drons amb carnet de pilot i assegurança obligatoris
La proliferació d’aeronaus no tripulades motiva l’actualització de la normativa per garantir la seguretat i la gestió de les zones de vol
El nombre de drons que sobrevolen l’espai aeri del país ha augmentat de manera exponencial els últims anys. I segueix augmentant tant pel que fa a usos professionals com recreatius, cosa que ha provocat que l’actual regulació hagi quedat obsoleta. Una mancança que el Govern va resoldre dimecres passat amb un nou reglament que endureix, i molt, la normativa per pilotar i la de l’ús que se li doni en cada operació als ginys no tripulats seguint els estàndards de la Unió Europea. Unes directrius que s’han elaborat per donar resposta a tres grans objectius: la millora de la seguretat, una gestió de l’espai aeri nacional més eficient i possibilitar la cohabitació ordenada amb les naus amb tripulació. En primer lloc el text estableix una classificació dels drons segons el pes i les característiques tècniques, que va des de la categoria C0 –els minidrons de menys de 250 grams– fins a la C6, amb aparells de fins a 25 quilos i altes prestacions. I tots, des dels 250 grams, hauran de disposar d’una placa identificativa i, si són fabricats a partir de 2024, incorporar el sistema d’electrònica activa. En segon lloc es defineixen les zones de vol segons el marge d’actuació. N’hi ha tres. Les de vol permeses, les limitades i les prohibides. Pel que fa a aquest darrer cas es disposa que no es podrà volar sobre espais sensibles com edificis institucionals, hospitals, heliports, presons, ambaixades o parcs naturals com Sorteny, Comapedrosa o la vall del Madriu.
Les restriccions no acaben aquí, ja que en el cas d’esdeveniments massius, les àrees que normalment serien de vol lliure estaran prohibides de forma temporal. I en operacions més complexes, com volar fora de la línia visual del pilot o sobre concentracions de persones, caldran autoritzacions específiques i, en alguns casos, certificació del dron i de l’operador. En tots els supòsits el límit màxim d’altura es fixa en 120 metres sobre el nivell del sòl, en línia també amb els estàndards internacionals. La regulació continua amb les limitacions i responsabilitats de l’encarregat de fer-lo volar.
Títol per pilotar
L’autorització per pilotar drons s’obtenia fins ara d’una forma relativament senzilla i els titulars que encara tinguin la llicència en vigor podran seguir operant fins que caduqui, moment en què, com tothom, s’hauran de sotmetre a la nova normativa que exigeix la formació obligatòria del pilot i disposar d’un certificat oficial que acrediti que s’està capacitat per utilitzar tots els ginys de categories superiors a la C0 (es poden considerar joguines) i per a vols a més de 50 metres d’altura. Fins que Andorra tingui un sistema de titulacions, s’acceptaran les certificacions dels països membres de l’EASA –agència de la UE per garantir la seguretat aèria–. Igual que es fa amb els vehicles, també hi ha limitacions per l’edat, que s’estableix en 16 anys la mínima, tot i que els menors podran volar sota la supervisió d’un adult. De la mateixa manera que tots els vehicles de motor, també serà obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil per a tots els drons. De 250 grams a dos quilos, la cobertura haurà de ser d’un mínim de 220.000 drets especials de gir (XDR); un instrument financer de comptabilitat interna creat pel Fons Monetari Internacional. La seva equivalència en euros seria d’1,27 per cada dret. En el cas dels aparells més grans, la cobertura mínima arriba 750.000 (XDR), xifra que suposa prop d’un milió d’euros.
El text inclou, finalment, un règim sancionador vinculat a la Llei de navegació aèria i al Codi de l’Administració. Les infraccions seran perseguides i castigades mitjançant procediments administratius, amb multes i possibles limitacions a l’activitat dels operadors. El ministeri competent en aviació civil tindrà un paper central de control i vigilància. El nou reglament entra en vigor aquest dijous i segons el Govern busca un equilibri entre la innovació tecnològica i la seguretat ciutadana.
LES CLAUS
- REGLAMENTACIÓ HARMONITZADA AMB EUROPA. L’increment de drons i la diversificació de l’activitat obliguen a reforçar la norma per garantir la seguretat, la gestió de l’espai aeri i la convivència amb naus amb pilot, seguint les directrius de la UE.
- CLASSIFICACIÓ DE LES AERONAUS EN FUNCIÓ DEL PES. Els ginys es distribueixen en set categories en funció del pes màxim a l’enlairament. Van des dels que es poden considerar joguines de menys de 250 grams fins als que superen els 25 quilos.
- DELIMITACIÓ I REGULACIÓ DE LES ZONES DE VOL. El reglament fixa tres zones de vol: lliures, limitades i prohibides. En aquest últim supòsit s’inclouen edificis institucionals, heliports, hospitals i els parcs naturals.
- CERTIFICACIÓ I FORMACIÓ PER PILOTAR DRONS. Els pilots que utilitzin ginys de més de 250 grams han de demostrar que estan capacitats per fer-ho en funció de la categoria de l’aeronau. Hi ha restriccions per edat.
- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA. La classificació que s’aplica per pilotar té una correspondència directa en l’assegurança civil que és obligatòria per a drons de més de 250 grams. Les polisses van de 280.000 euros a més d’un milió.
- SANCIONS QUAN S'INCOMPLEIX LA NOVA NORMATIVA. Els texts legals que regiran el règim sancionador en el cas d’infraccions són la Llei de navegació aèria i el Codi de l’Administració, amb procediments específics.