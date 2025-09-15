Seguretat Social
La gestió del fons de pensions el fa crèixer en 447 milions en deu anys
Les aportacions de la CASS fruit de l'excedent de les cotitzacions han estat 345 milions
Aquest 2025 es compleix una dècada des que es va aprovar la Llei que avalava la creació del Fons de Reserva de Jubilació per tal de separar el que era la gestió de la guardiola de les pensions del funcionament ordinari de la CASS. Per commemorar-ho es vol "treure el fons al carrer", explicar-lo a la ciutadania a través d'actes com un cicle de conferències, que han explicat en roda de premsa el president del Fons, Jordi Cinca, i el del consell d'administració de la CASS, Marc Galabert. Cinca ha defensat que els resultats avalen la decisió presa fa una dècada i n'ha fet un repàs durant la compareixença. A final de l'any 2015, quan es va fer el traspàs de la gestió dels actius a l'entitat acabada de constituir, els diners estalviats per a les pensions ascendien a 1.094 milions d'euros i a final d'agost s'havien incrementat a 1.887 milions. Un increment d'uns 793 milions, dels quals 447 - "més del 50%", ha emfatitzat Cinca- "provenen de la gestió pròpiament", de la revalorització aconseguida. Els altres 345 són les aportacions de la CASS fruit de les cotitzacions.
El primer dels actes per commemorar l'efemèride serà la taula rodona Un món de pensions. Mirades globals per a debats locals el proper 24 de setembre a les 19 hores al centre de congressos d'Andorra la Vella. Hi prendran part Francesco Briganti , secretari general de la Cross Border Benefits Alliance (associació que promou els plans de pensions transfronterers), Mercedes Ayuso, catedràtica de la Universitat de Barcelona que té múltiples publicacions sobre sistemes de pensions internacionals, i Maria Cosan, memtre de la comissió gestora del fons.