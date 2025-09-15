Successos
Ferit un vianant en un atropellament a l'avinguda d'Enclar
L'home d'uns 60 anys ha sortit projectat uns set metres i ha hagut de ser traslladat a l'hospital
Un home d'uns seixanta anys ha resultat ferit en ser atropellat per un vehicle a l'avinguda d'Enclar de Santa Coloma poc abans de dos quarts de dues del migdia. El turisme circulava en sentit nord, direcció Andorra la Vella, quan l'home travessava per un pas de vianants i l'ha colpejat, projectant-lo "uns sis o set metres", segons informen els bombers. La víctima, que estava conscient, ha rebut un fort cop al cap, que li ha provocat una hemorràgia, així com diversos cops a altres parts del cos, apunta el cos d'emergències, que ha traslladat l'home a l'hospital, on es troba en observació.