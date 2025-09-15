Successos
Detinguts dos contrabandistes amb 3.740 paquets de tabac al Pas
La mercaderia il·legal té un valor d'uns 14.900 euros
Dos detinguts, 3.740 paquets de tabac, 4 quilos de tabac de picadura i tres vehicles confiscats és el balanç d'una intervenció de la policia i la duana contra el contraban de tabac al Pas de la Casa. Els arrestats són dos homes no residents de 21 i 35 anys i el tabac comissat té un valor d'uns 14.900 euros, segons informa el cos de seguretat aquest matí. Un dels contrabandistes tenia pendent una ordre d'expulsió i l'altre havia estat condemnat a tres mesos de presó ferma que van ser substituïts per una expulsió.
L'operativa es va concretar divendres després d'haver-se detectat diversos turismes amb matrícula francesa estacionats a la vila encampadana que podrien estar carregats de tabac en vigilàncies dels agents del grup de fronteres dijous al migdia, indica la policia. El cos de seguretat exposa que la informació es va compartir amb la unitat de luita contra el frau de la duana que durant la matinada va veure "com diversos homes sortien de la muntanya amb bosses de plàstic que podrien contenir tabac i les carregaven en els maleters dels cotxes".
Els duaners van fixar un control per bloquejar els vehicles carregats de tabac i la policia va aconseguir detenir els ocupants d'un dels turismes. Els ocupants dels altres dos vehicles "van abandonar els cotxes i van fugir cap a territori francès", explica la policia.
Els dos homes detinguts estan acusats d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic pel contraban i delictes contra la funció pública i contra l'administració de Justícia per estar en territori andorrà incomplint les ordres d'expulsió dictades pels tribunals.