SUCCESSOS
Detingut per positiu en alcohol un conductor en patir un accident
La policia va detenir dissabte a la tarda un home per conduir sota els efectes de l’alcohol. El conductor va ser arrestat després de patir un accident de trànsit al col·lisionar amb un altre turisme al voltant de les 18 hores. La cruïlla entre el carrer Ciutat de Valls i Mestre Xavier Plana, a la parròquia d’Andorra la Vella, va ser l’escenari dels fets.
A conseqüència de l’impacte, la conductora d’un dels vehicles, que es tractava d’una resident de 35 anys, va resultar ferida. L’altre implicat, que era un home resident de 57 anys, va ser el detingut. El conductor va ser arrestat pels agents després de donar una taxa d’alcoholèmia d’1,08 grams per litre.