HABITATGE
La Coordinadora reivindica de nou la regulació de preus
El col·lectiu segueix treballant en l’impuls d’un sindicat per guanyar en força i representativitat de la ciutadania davant la crisi
El cap de Govern anunciava a principis de la setmana passada que els primers contractes de lloguer es podrien descongelar ja l’any vinent i acompanyats de mesures, de topalls, per evitar pujades desproporcionades. La resposta de la Coordinadora de l’Habitatge és el rebuig i la reivindicació que l’única solució a la crisi és regular els preus, una intervenció completa, per corregir l’escalada actual. Precisament l’Institut de l’Habitatge coordina la Taula amb tots els implicats en què s’han de començar a abordar propostes per al futur aixecament de les pròrrogues dels contractes i la Coordinadora hi prendrà part malgrat que es recorda que és merament un òrgan consultiu. Aquesta setmana s’ha de celebrar una primera sessió, però en principi focalitzada més en qüestions organitzatives.
La coordindora estarà representada en la taula de l'habitatge
El treball del col·lectiu està molt centrat ara en la constitució del sindicat de l’habitatge anunciat i que va començar a fer les primeres passes al juliol. “Estem en el procediment de confeccionar els estatuts”, va explicar Cristian Blázquez, portaveu del moviment. La constitució és una prioritat per “començar a desenvolupar l’acció sindical i informar la gent”, va assenyalar. I és que s’arrenca des del conveciment que es guanyarà força “per pressionar i negociar”. Blázquez va apuntar que la cituadania “no disposem d’aquesta eina de representació”, la que poden tenir els propietaris, i que la fórmula del sindicat ho ha de solucionar. Per ara, eventuals mobilitzacions no són prioritàries malgrat que sempre estiguin sobre la taula. Possiblement seran determinants els futurs moviments entorn a la descongelació dels contractes de lloguer.