Carta Magna
El Consell General commemora el Dia de la Democràcia publicant un treball sobre la Constitució
L'obra està feta per alumnes del batxillerat internacional de l'Escola Andorrana del curs 2022-2023
L'any 2007 l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 15 de setembre com a Dia internacional de la Democràcia. Per commemorar aquest dia, el Consell General ha publicat a la web 'La Constitució a les teves mans' un treball dels alumnes de batxillerat internacional de l'Escola Andorrana del curs 2022-2023, on s'explica de forma planera la Constitució, acostant d'aquesta manera el contingut al gruix de la població.