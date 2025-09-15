Successos
Un conductor dona 2,25 d'alcoholèmia
La policia ha detingut quatre persones durant el cap de setmana per conduir èbries
Els controls d'alcoholèmia a conductors que ha fet la policia durant el cap de setmana s'han saldat amb la detecció de quatre persones, segons el balanç publicat avui. El cos de seguretat indica que la taxa més alta detectada ha estat de 2,25 grams d'alcohol per litre de sang en un jove de 29 anys.
Els altres arrestats han estat un home de 42 anys que va donar 1,94 d'alcoholèmia, un conductor de 39 anys amb 1,69 de taxa positiva, i un home de 57 anys amb 1,08.