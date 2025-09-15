Música
Concert de RumbAND a l'FNAC Andorra
L'actuació serà dissabte a les sis de la tarda
El grup RumbAND actuarà dissabte a les sis de la tarda al Fòrum FNAC Pyrénées Andorra, en una nova cita amb la música en directe. El grup destaca per la seva energia i la seva capacitat de fer vibrar el públic a ritme de rumba.
Els concerts, impulsats des de Ràdio 24 Andorra, tenen l'objectiu de visibilitzar els artistes del país i oferir una experiència cultural gratuïta cada dues setmanes. L'entrada és lliure i gratuïta.