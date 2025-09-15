Afers Exteriors
El ciclista Nairo Quintana recomana als residents colombians registrar-se al consolat
L'esportista ha recordat que aquest gest permet rebre ajuda en cas d'emergència
El ciclista colombià i resident al Principat, Nairo Quintana, ha recomanat als residents colombians d'Andorra, Catalunya i Aragó a registrar-se al consolat. Ho ha fet mitjançant un vídeo difós pel consolat colombià a Barcelona, on explica que el registre "permet rebre ajuda en cas d'emergència, per rebre la informació actualitzada dels serveis consulars i per rebre les invitacions als diferents esdeveniments que organitza el consolat". Quintana també ha volgut recordar que "el consolat està per ajudar-vos", tot fent èmfasi a la importància d'estar registrats.