Successos
Arrestat un home per donar una bufetada a la parella
La policia ha detingut un home de 40 anys per haver donat una bufetada a la galta a la parella, segons ha fet públic aquest matí. Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda quan el cos de seguretat va ser requerit "per una desavinença de parella", indica el comunicat, en el marc de la qual s'hauria produït l'agressió física.
El servei d'ordre indica que l'arresta és resident al Principat, terminologia que inclou els nacionals i els residents al país, i està acusat d'un delicte contra la integritat.