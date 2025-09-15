Seguretat
26 aspirants a policia comencen les proves de selecció
L'objectiu és cobrir vuit places
Avui han començat les proves de selecció per a 26 aspirants a agents de policia, per cobrir vuit places, tres de nova creació i cinc per jubilacions i excedències. Del total dels candidats presentats a la 60a promoció, 18 són homes i 8 dones. Els aspirants han començat aquest matí amb el circuit de resistència, habilitat i força, duent a terme un total de 9 exercicis en un recorregut que combina obstacles amb diverses voltes a l'estadi comunal. Els homes han d’aconseguir completar el circuit en menys de 13 minuts i mig i les dones, en menys de 16. Es tracta, segons ha apuntat l'agent major del grup de formació, Bruno Modesto, de proves que, al llarg dels anys, "s’han anat actualitzant i adaptant a l’evolució de la feina policial" amb barems que són "un estàndard en l’àmbit europeu per a una condició física que ha de ser mitjana-alta" per poder desenvolupar la tasca policial.
Dimecres al matí serà el torn de la prova de muntanya, un recorregut d’una distància d’aproximadament 1.500 metres amb un desnivell d’uns 200 des de l’alberg de la Comella fins a un punt situat al camí del Bosc Negre. A la tarda s’enfrontaran al test de resistència, una prova que consisteix a fer el màxim de voltes possibles a la pista d’atletisme de 400 metres en un temps que no superi els 12 minuts.
Els candidats i candidates també hauran de superar les proves professional i cultural, així com els exàmens d'idiomes, els tests psicotècnics i una entrevista final. Els i les aspirants que superin les proves d'accés, hauran de passar una formació inicial d'una durada màxima de nou mesos. Un cop hagin completat la formació, seran nomenats, durant un any, agents de policia en període de prova.