GINEGÈTICA
Torna la setmana de l’isard amb novetats ben vistes per la federació
El nou format presenta anelles individuals i intransferibles per a més igualtat
La Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) dona el tret de sortida a una setmana de l’isard “modernitzada”. I és que la trobada és la primera que es fa sota el paraigua de la nova Llei de caça i el reglament associat. Una normativa imprescindible per a l’acabat envellit de l’esdeveniment. “Tenia un format de dècades, havia quedat com molt vella, desfasada i l’actual és molt més adaptada”, va afirmar el president de la FACIP, Josep Maria Cabanes, que va considerar que “aquest any és un gran any”. L’edició disposa de la participació de fins a 417 caçadors, dels quals uns 154 no tenen anella.
L’existència d’un nou format d’anella individual i intransferible és la principal novetat més ben valorada per la federació. “Abans hi havia gent que tenia diverses anelles, fins a 6, i ara és màxim una per persona, cosa que significa un màxim d’igualtat i d’oportunitat per tenir l’isard”, va detallar Cabanes. En la mateixa línia va expressar-se el cap de Banders, Ferran Teixidó: “Ha de ser una setmana per gaudir de la caça i evitar cometre una infracció”.
Paral·lelament, el format d’enguany permet també caçar el cabirol i el mufló als qui tenen anella i a part amb el permís de caça general, el cérvol, la daina, el senglar i la guineu, durant la setmana. Així, “gairebé tothom, ja sigui en colla o individualment, pot tenir l’oportunitat de tirar algun animal”, va manifestar el president de la FACIP. Tot això és gràcies al creixement de les cabanes de les diferents espècies, conseqüència d’una “gestió molt bona dels darrers anys per part dels caçadors i del ministeri que està donant els seus fruits”, va assegurar Cabanes. “Quasi no s’ha tirat a cabres i cabrits, per tant, la cabana d’isard s’ha multiplicat moltíssim i ara hi ha moltes més anelles per capturar”, va afegir el president de la federació.
El permís de caça a les reserves és la darrera novetat de la setmana de l’isard d’enguany. Tot i la dificultat d’acord amb les reserves de Xixerella, Ransol i Sorteny per poder començar a caçar alguns exemplars, aquest any hi estarà permès per primera vegada.
“Gairebé tot són millores”, va insistir Cabanes, que va mostrar-se agraït amb el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal: “Ha tingut la valentia de canviar-ho i aprovar-ho amb el consens dels caçadors perquè tothom pogués opinar”. De cara a possibles millores per a la propera edició, la federació es reunirà amb els banders i el ministeri durant la tardor. “Valorarem què es pot millorar o què podem canviar perquè al final ens convé que les espècies siguin molt abundants per poder-les gestionar”, tal com va explicar Cabanes.
La meteorologia no fa perillar la fita anual dels caçadors del Principat, ja que les previsions són d’una setmana “càlida que no hauria de portar cap problema”. Tot i així, es va haver d’ajornar l’ascens d’ahir en helicòpter per la densa boira i pluja d’Arcalís.