UNS CARTELLS, L'ORIGEN DEL CONFLICTE
Tor protagonitza un altre cas judicial, ara per amenaces
Condemna a l’hereu del Palanca per atemorir un altre copropietari
Un incident entre els hereus de casa Palanca i casa Sansa, copropietaris de la muntanya de Tor històricament enfrontats, ha derivat en un judici ràpid per amenaces. Segons publicava ahir el diari Segre, el jutjat de Tremp ha condemnat Pablo Moreno, hereu de Jordi Riba Segalàs (Casa Palanca), per amenaces i coaccions contra un nebot de Josep Maria Montaner (Casa Sansa). La sentència imposa a Moreno una multa de 900 euros, tot i que es pot recórrer.
Una part de la copropietat vol limitar l'eccés a la muntanya
Els fets jutjats van succeir en dos dies de l’inici de l’agost. Segons la denúncia interposada per l’hereu de Sansa, Moreno va interceptar-lo a la carretera d’Alins per impedir que col·loqués uns cartells i el va increpar amb insults i amenaces. Dos dies més tard, en un bar d’Alins, hauria tornat a amenaçar-lo de manera indirecta davant la seva esposa. La sentència considera acreditats els fets i considera que Moreno, que va negar el fets, va pretendre atemorir l’altre copropietari.
Una part de la copropietat vol restringir l’accés a la muntanya i una de les intencions d’aquest estiu era col·locar nous cartells per advertir de la necessitat d’autorització per passar-hi, també de la banda que limita amb Andorra per frenar excursions organitzades i activitats que consideren que malmeten el terreny i que són irregulars. Però Moreno ja es va expressar el rebuig a aquests plans l’estiu passat.