LLENGUA
Nova col·laboració amb Termcat per promoure l'ús del català en cafeteries i comerços d'alimentació
La col·laboració s'ha concretat en un conveni per difondre el vocabulari de les cafeteries i els comerços d'alimentació mitjançant l'elaboració de cartells i estovalles individuals
El departament de Política Lingüística i el Consorci del Centre de Terminologia Termcat col·laboren cada any en algun projecte terminològic, com ara l'elaboració d'un diccionari especialitzat o l'actualització de terminologia d'un àmbit concret.
Enguany aquesta col·laboració, que s'emmarca en la voluntat comuna de promoure l'ús del català, s'ha concretat en un conveni per difondre el vocabulari de les cafeteries i els comerços d'alimentació mitjançant l'elaboració de cartells i estovalles individuals. La col·laboració es fa pública mitjançant una subvenció atorgada pel Govern, que aquest any és de 7.000 euros.
Segons recorda l'executiu, la signatura de convenis amb altres institucions dedicades a objectius compartits s'empara en l'article 36.b de la llei 6/2024, del 25 d'abril, de la llengua pròpia i oficial, que estableix que correspon a les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, afavorir acords i convenis de col·laboració amb organismes estrangers per garantir un desenvolupament global òptim de la llengua oficial.
El Termcat és un consorci amb personalitat jurídica pròpia integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, directament vinculat a la política lingüística, que té per finalitat la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana.
Així doncs, i a fi de contribuir al coneixement i la difusió de la terminologia catalana entre diversos àmbits del coneixement, ambdós parts mantenen una línia oberta de col·laboració continuada. A més, en virtut d'aquesta cooperació també s'ha ampliat, actualitzat i difós terminologia de l'esport, l'educació, la infermeria, els drets humans, les relacions internacionals, la ciberseguretat o la transició energètica, entre d'altres.