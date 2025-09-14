ÒRGANS DE SUPERVISIÓ
L’AFA intensifica els controls
La fiscalització i vigilància sobre les entitats de l’àmbit financer i assegurador va resultar l’any passat en dues multes per activitats sense autorització i onze avisos
L’activitat de control de l’Autoritat Financera Andorrana va resultar l’any passat en un augment d’avisos i d’expedients sancionadors. Van ser onze alertes i tres procediments d’imposició de multes, quan l’any anterior n’havien estat tres i un, respectivament. Un creixement que l’organisme ara presidit per Èric Jover (presenta la memòria tot i que l’activitat reportada correspon encara al mandat de Raül González) i dirigit per David Cerqueda atribueix a la intensificació de les accions de supervisió i vigilància sobre el compliment de les normes. Dels tres expedients, dos van derivar en sanció per infracció greu i un tercer seguia en fase d’instrucció, segons es recull a la memòria de l’entitat feta pública aquesta setmana. El motiu del càstig disciplinari és haver dut a terme “actes o operacions sense disposar de la preceptiva autorització de l’AFA”.
Respecte dels avisos, sis es van adreçar a entitats asseguradores, tres a bancs i dos a entitats financeres d’inversió. I les motivacions, la tramesa de dades periòdica (retards i incompliments “reiterats” dels terminis i deficiències en la informació aportada) i incompliment de comunicats tècnics emesos per l’organisme.
L’AFA vigila de manera proactiva i també recull queixes dels clients de les entitats supervisades. L’estadística de l’any passat indica que el nombre de reclamacions rebudes va ser inferior al del 2023; van ser 18 davant de 22. I a diferència de l’any anterior, quan les comissions van ser el motiu principal de reclamació (amb 10), el passat aquesta qüestió no va suscitar cap queixa i van ser les derivades de l’obertura i la cancel·lació de comptes les més nombroses (8). En aquest sentit, la memòria indica que estan motivades per “la negativa d’algunes entitats a obrir o mantenir els comptes a determinats clients”. Sis més van ser considerades inadmissibles per defectes de forma o per manca de competència de l’AFA en l’àmbit denunciat. Queixes relacionades per operacions bancàries (dos), productes d’inversió (una), testamentària (una) i en relació amb la cobertura de pòlisses d’assegurança (una) completen la llista de rebudes. I la majoria (15) van arribar a l’entitat a través de l’apartat disponible al seu web.
Avisos, inspeccions
La pàgina web també possibilita la comunicació de potencials infraccions que afectin el sistema financer i assegurador o si es té coneixement que alguna entitat realitza una activitat reservada a les supervisades per l’AFA i sense comptar amb l’autorització. L’organisme garanteix la confidencialitat de la denúncia, de qui la interposa. Durant l’any passat es van rebre i gestionar set comunicacions d’aquesta tipologia, el mateix nombre que el 2023. Segons es detalla a la memòria, estaven relacionades amb l’exercici d’activitats financeres o d’actius virtuals sense el preceptiu permís administratiu. S’especifica que en “alguns casos han derivat en actuacions de supervisió o trasllat a d’altres autoritats competents”. A l’Autoritat Financera també se li poden adreçar alertes per publicitats que es considerin enganyoses perquè actuï.
Durant l’any passat l’Autoritat Financera va fer 29 inspeccions in situ a entitats supervisades, nou més que l’any anterior. Catorze van ser a bancs, sis a entitats financeres d’inversió, sis més a asseguradores i tres a d’altres entitats supervisades. Van quedar al marge del control sobre el terreny els organismes d’inversió col·lectiva (OIC). Quant a les inspeccions als bancs, l’AFA indica que s’han fet dos revisions temàtiques relacionades amb la qualitat de les dades per garantir-ne la fiabilitat i el control sobre el risc de mercat. Conjuntament amb la Uifand es va efectuar una a un banc dirigida a verificar els controls de prevenció del blanqueig.
Les efectuades a entitats financeres d’inversió cercaven diferents objectius: analitzar els incentius pels serveis prestats als clients i el sistema d’informació al supervisor, avaluar la qualitat de les dades que es trameten a l’organisme de control, i un darrer de relacionat amb la gestió de carteres. En l’àmbit de les assegurances, es van fer revisions in situ a tres companyies i, com en els altres casos, les dades que es reporten va ser un dels elements que es va sotmetre a anàlisi. També es van fer tres inspeccions específiques sobre la funció d’auditoria interna.
Finalment, l’AFA va dur a terme les habituals supervisions a entitats que treballen amb diners en efectiu. Es van revistar màquines de tractament de monedes d’euro als tres bancs i a un proveïdor d’efectiu. I de tractament de bitllets a les tres entitats bancàries, un proveïdor d’efectiu i al casino.
Les dades
- ALERTES I EXPEDIENTS SANCIONADORS. L’activitat disciplinària va créixer l’any passat amb onze alertes per incompliment d’obligacions i tres expedients, dos dels quals van derivar en multa.
- QUEIXES DELS CLIENTS, A LA BAIXA. L’òrgan supervisor recull i tramita queixes dels clients d’entitats supervisades. L’any passat van ser 18, quatre menys de les rebudes durant el 2023.
- COMUNICACIÓ DE SET INFRACCIONS POTENCIALS. L’entitat va rebre set denúncies de suposades infraccions, les mateixes que el 2023. Estaven relacionades amb l’exercici d’activitats sense autorització.