REDISSTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DE L'ADMINISTRACIÓ
El Govern inverteix 640.000 euros més a l’edifici de les Columnes
Els treballs estan destinats a encabir-hi les dependències del departament d’Ocupació i Treball, ara a les Boïgues d’Escaldes
L’edifici de les Columnes continua convertint-se en un apèndix dels espais de l’administració central, en plena reordenació. Les antigues dependències de la justícia són des de fa quatre anys aules del centre de formació d’adults i l’any passat es van dur a terme les obres perquè una altra part de l’edifici acollís el ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, pendent d’un trasllat definitiu a l’antic hotel Casamanya d’Ordino. Ara s’han licitat uns altres treballs i amb un pressupost pràcticament idèntic (al tomb dels 640.000 euros) per tal d’encabir-hi el departament d’Ocupació i Treball, amb una trentena de treballadors. Aquests serveis són a l’edifici de les Boïgues d’Escaldes, compartint ubicació amb Immigració.
Les obres duraran uns quatre mesos i afecten dues plantes
La licitació, d’aquesta setmana, dona de termini fins al 22 d’octubre per presentar ofertes i la durada prevista dels treballs és de quatre mesos, amb la qual cosa el trasllat es materialitzarà ja durant l’any que ve. El plec de bases de l’obra apunta que les actuacions afectaran la planta primera i la planta altell. A la planta baixa i la planta coberta es preveuen intervencions puntuals perquè s’instal·larà un ascensor per tal de millorar l’accessibilitat a l’edifici. Als espais que seran de treball s’hauran d’efectuar treballs d’enderroc, formació d’envans, modificació de paviments, desmuntatge i posterior muntatge de fals sostres, ajudes als instal·ladors o modificació d’algunes fusteries exteriors per millorar les condicions acústiques. La intervenció afecta la part oest de la construcció ara en desús i es preveu aprofitar en bona part la instal·lació de climatització i calefacció. Un dels requisits que haurà de complir l’adjudicatari és garantir la convivència dels treballs amb la resta d’ocupants de l’edifici; en aquest sentit, s’apunta que s’ha de preveure un tancament provisional que faci d’aïllant del soroll i pols als actuals despatxos i a les aules del centre de formació, així com permetre l’accés dels operaris a l’obra.
Serà la tercera intervenció que es faci a l’edifici per a nous usos
La nova vida de l’edifici de les Columnes va començar l’any 2021 quan s’hi va traslladar tot l’espai formatiu dedicat a la població adulta, que anteriorment havia ocupat part de l’edifici de Formació Professional d’Aixovall. Va ser un any després que la justícia culminés el trasllat a les noves dependències del Prat del Rull. Les que havien estat sales de vistes (la seu judicial va ocupar aquella ubicació durant tres dècades) són des de fa quatre anys aules educatives. Aquells treballs van tenir un cost aproximat de 300.000 euros. Cal recordar que durant la pandèmia l’edifici de l’avinguda Tarragona (que és de lloguer) també va acollir l’equip que s’ocupava de rastrejar els contactes dels casos positius.
La reordenació
Els últims anys s’han dut a terme diferents inversions per ampliar els espais dels diferents serveis de l’administració. A banda, s’han deslocalitzat per donar una segona vida a edificis històrics i emblemàtics: ha passat amb el Rosaleda i Ràdio Andorra i ha de passar amb el Casamanya. Però el concurs per dur a terme la segona fase dels treballs de remodelació de l’antic hotel d’Ordino propietat del quart va quedar desert al juliol i de moment no s’ha tornat a licitar. Per tant, no està clar quan les despendències de Medi Ambient i Agricultura ocuparan els despatxos definitius. En paral·lel s’està duent a terme una reforma ambiciosa de la tercera planta de l’edifici administratiu, on s’ubiquen els serveis adscrits al cap de Govern, provisionalment a un altre edifici administratiu, el Prat del Rull. Aquests treballs es van adjudicar al juny per 2,6 milions i havien de finalitzar en cinc mesos.