SOLIDARITAT
La fita de voluntariat de GosSOS rep unes 80 persones
L’associació GosSOS va celebrar ahir la Jornada de Voluntariat oberta al públic, amb èxit tot i la pluja. L’entitat va oferir xerrades formatives sobre benestar caní, alimentació, comunicació amb els gossos i la importància del joc i la masticació dins el refugi. En acabat, es va realitzar una visita al Centre de Protecció Caní.
L’acte va reunir més de 80 persones i va comptar amb la presència del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que va voler donar suport a la tasca de GosSOS i reconèixer el paper clau de la societat civil en la protecció dels animals. La presidenta de GosSOS, Audrey Montel, va destacar l’èxit de la jornada: “Estem molt emocionades de veure com la gent ha respost, amb ganes d’aprendre i participar”.