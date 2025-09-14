SUCCESSOS
Detingut un conductor per positiu en alcohol després d’un accident a Andorra la Vella
L'home va patir un accident de trànsit amb un altre turisme al voltant de les 18 h a la cruïlla entre el carrer Ciutat de Valls i Mestre Xavier Plana
La policia va detenir dissabte a la tarda un conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'home va patir un accident de trànsit amb un altre turisme al voltant de les 18 h a la cruïlla entre el carrer Ciutat de Valls i Mestre Xavier Plana, a Andorra la Vella. A conseqüència de la col·lisió, la conductora d’un dels vehicles, una resident de 35 anys, va resultar ferida. L’altre implicat, un home resident de 57 anys, va ser detingut després de donar una taxa d’alcoholèmia d'1,08 grams per litre.