BÀSQUET
Derrota del MoraBanc al Trofeu Escaldes
Els tricolors cauen davant del Lleida en un duel amb dues cares amb bon joc i moments imprecisos
El MoraBanc Andorra va perdre ahir 83-87 davant del Hiopos Lleida en el segon test de pretemporada, en l’amistós corresponent a la vuitena edició del Trofeu Escaldes-Engordany. El duel va suposar el debut de Morris Udeze amb la samarreta tricolor, mentre que Kyle Kuric, amb unes molèsties al quàdriceps, no va jugar en un matx que va servir per recaptar 3.800 euros per a l’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (AFMMA). En un típic duel de pretemporada, el conjunt de Joan Plaza va anar a ratxes, i va deixar sensacions positives per moments, però també va demostrar alguns dels pecats que farà falta polir d’aquí fins al 5 d’octubre, quan sigui l’hora de començar a jugar-se les garrofes, com les moltes imprecisions demostrades en el tram final de partit, en una circumstància habitual a aquestes altures del curs.
Igual que havia passat dilluns davant del París Basketball, els tricolors van trobar-se un equip amb un joc força físic, i va costar-los igualar aquesta intensitat per moments, especialment a l’inici, tot i que a poc a poc, els homes de Joan Plaza van anar ajustant els sistemes i van poder marxar al descans al davant en el marcador amb un avantatge mínim de 37-36 fruit de la millora en la intensitat defensiva, i de la clarividència al davant. Els tricolors van seguir millorant encara més a la represa mostrant molts moments de bon bàsquet i arribant a manar per 11 punts (53-42) a l’inici del tercer període. A poc a poc, però, el MoraBanc va anar-se desfent i va veure com el Lleida s’acostava fins a acabar capgirant el marcador i endur-se un partit per 83-87 en un matx que no es va decidir fins al darrer moment, i on els tricolors van vendre cara la seva pell. Evans, amb 18 punts, va ser el màxim anotador del conjunt dirigit per Joan Plaza, mentre que també va destacar entre els nous fitxatges Aaron Best, que va fer 15 punts.
La preparació tricolor segueix i la setmana vinent afrontarà el doble compromís de Lliga Catalana, dimecres davant del Barça, i dijous contra el Joventut, tots dos dies a Tarragona.