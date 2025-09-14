SOLIDARITAT
La Creu Roja vol convertir el Principat en el primer país cardioprotegit del món
La Creu Roja Andorrana vol que el Principat esdevingui el primer país cardioprotegit del món. Així ho va afirmar la presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, durant el Dia Mundial dels Primers Auxilis. Marrugat vol que tota la ciutadania del país sàpigui utilitzar els desfibril·ladors i tingui uns coneixements bàsics per saber actuar en cas d’emergència. “Un dels objectius de la nova Junta de la Creu Roja i de la presidenta Marrugat és d’incrementar el nombre de persones que estiguin preparades gràcies a una bona formació”, va destacar el vicepresident de la Creu Roja Andorrana, David Fraissinet, en la mateixa línia. Les escoles fan cursos de primers auxilis, però al cap d’un temps els continguts i els coneixements s’acaben oblidant, de manera que Marrugat creu que “s’ha de consolidar un calendari de formacions i de reciclatge per garantir coneixements”.