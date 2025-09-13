REPORTATGE
Quim Salvat mira al quart disc
El cantautor rep l’ajut per a la professionalització dels artistes musicals per impulsar el nou treball i fer créixer la seva trajectòria
Quim Salvat fa una dècada que pica pedra a l’escena musical i aquest setembre el Consell de Ministres ha atorgat a l’autor l’ajut a la professionalització dels artistes musicals, dotat de 40.000 euros. “Veig aquest ajut com el reconeixement a deu anys d’estar fent coses al màxim nivell”, va indicar l’artista. Salvat treballa des de fa mesos en el seu quart disc, que inclourà vuit cançons amb un caire més animat i missatges positius, seguint la línia del seu projecte anterior, L’últim despertar.
La carrera de Salvat es remunta al 2016, quan va escriure la seva primera cançó, Gràcies, que l’any següent va guanyar el Premi Carles Sabaté a la millor cançó en català. El músic recorda amb estima les primeres cançons pròpies que va escriure, “perquè al final el missatge sempre hi és i, a dia d’avui, continua en actiu”. Segons l’artista, l’ajut adjudicat és “molt important, però també té uns requisits alts, i és normal que sigui així, a causa de la seva magnitud”. Ell mateix ha fet més de quaranta concerts a l’exterior amb la seva última gira, una experiència que evidencia la dificultat de complir aquests criteris i el nivell d’exigència.
L’ajut va ser concedit a un únic projecte i complementa altres instruments de suport al sector musical, com subvencions anuals o ajuts per participar en fires i mercats internacionals. En el cas de Salvat, una part significativa es destinarà a la contractació d’una empresa de comunicació i promoció, amb l’objectiu de fer arribar la seva música a un públic més ampli, tant dins com fora d’Andorra. “És una cosa que demanàvem des de fa molts anys, perquè una petita subvenció pot estar molt bé, però si et donen un import molt més baix, al final hi ha una sèrie de coses que potser no podem arribar a fer”, va assenyalar.
El projecte de Salvat compta, a més, amb aportacions de set empreses privades, cosa que evidencia la magnitud de la iniciativa i la necessitat d’un suport públic per tirar-lo endavant. “Sense aquests ajuts, seria gairebé impossible dur-lo a terme”, reconeix. L’artista considera que la convocatòria també funciona com a motivació per a nous músics, que poden veure la possibilitat de ser reconeguts després d’una trajectòria sòlida i perseverant. “Portem mesos treballant-hi i volem que les cançons connectin amb la gent”, va concloure.