Meteo
Pluges intermitents fins a primera hora de la tarda i tempestes durant la nit
Les pluges d'ahir van deixar fins a 20,6mm a la Margineda
Les pluges es mantindran fins a primera hora de la tarda, però amb menys intensitat i més intermitència que les registrades ahir a la nit. Les precipitacions de divendres van deixar fins a 20,6 mm a la Margineda i 18,4 mm a Aixàs.
A partir del migdia, la nuvolositat guanyarà protagonisme i podria deixar noves pluges febles i disperses. De cara al vespre i la nit, però, s’esperen precipitacions més intenses i localment acompanyades de tempesta.