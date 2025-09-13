ORDINO
Ordino Arcalís esdevé l’epicentre mundial de l’esquí infantil amb la reunió anual del Comitè FIS Children
Els representants dels 14 comitès organitzadors de proves FIS Children han dut a terme la sessió de treball anual al Restaurant la Coma
La parròquia d’Ordino ha estat avui el punt de trobada mundial de l’esquí infantil amb la celebració de la 41a reunió anual del FIS Children’s Race Organizers Committee (FCROC). La trobada ha aplegat al restaurant Borda La Coma representants dels 14 comitès organitzadors de proves FIS Children, provinents de 13 països: Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Canadà, Croàcia, França, Itàlia, Kosovo, Sèrbia, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia i Japó.
Durant la sessió de treball, els participants han definit el calendari de competicions per a les categories U14 i U16, han revisat els reglaments i han posat sobre la taula noves propostes per impulsar el futur de l’esquí infantil a escala internacional.
La reunió ha comptat amb la presència de figures destacades de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), com Janez Fleré, coordinador tècnic i administratiu d’esquí alpí, i Janez Dekleva, president del FCROC. En representació d’Andorra hi han participat el director de cursa del Trofeu Borrufa, Alex Antor; la secretària del FCROC, Carmela Fernández, i el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.
Una cita clau per a l’esquí base
El FCROC es va crear com a plataforma de coordinació entre els organitzadors de les principals competicions infantils FIS amb l’objectiu de compartir coneixements i reforçar la cooperació tècnica, reglamentària i logística. Les seves reunions anuals, de caràcter itinerant, permeten harmonitzar criteris i donar visibilitat a les necessitats de les curses infantils dins la FIS.
Aquesta és la quarta vegada que Andorra acull la trobada, després de les edicions de 1999, 2007 i 2014. Ordino Arcalís hi participa com a organitzador del Trofeu Borrufa, que suma ja 33 edicions i és reconegut com una de les proves més prestigioses del calendari FIS Children. La propera edició, la 34a, tindrà lloc del 26 al 29 de gener de 2026.