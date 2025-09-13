REPORTATGE
El de l’electricitat es posa al dia
FEDA va treballar un projecte de remodelació ambiciós del Museu de l’Electricitat que ara inicia el procés d’execució. Aquesta setmana el BOPA en publicava la licitació dels treballs. El MW Museu de l’Electricitat és una mica més jove que la Farga Rossell (té 15 anys) i que igualment explica el patrimoni industrial del país; en aquest cas la història de l’arribada de l’electricitat des del moll de l’os. I és que d’una de les sales es poden veure els grups generadors, en funcionament des del 1934. Ara l’objectiu és adaptar el contingut als nous públics, actualitzar el discurs, vaja. Per tal d’afinar en aquesta direcció es va dur a terme un procés participatiu que va comptar amb el personal de la companyia però també amb representants dels àmbits de la cultura, el turisme, l’educació o el medi ambient, així com amb els mateixos visitants (en té una mitjana de 5.000 anuals, segons consta a la memòria del plec de bases de la licitació).
Un dels objectius que busca la reforma és potenciar la interactivitat. I ara també s’aposta per la immersió, amb una infinity room on es projectaran imatges del passat, present i futur. També es vol potenciar el rol lúdic, el joc, amb un espai dedicat perquè els visitants, en grup, es coordinin per a la reparació d’una avaria fictícia. Els objectius continuen sent transmetre la història de l’empresa, abordar-ne el present amb el focus posat en la sostenibilitat, sensibilitzar sobre la problemàtica mediambiental i tot plegat fer-ho en un context lúdic. Cal recordar que el museu també acull exposicions temporals.
Serà l’empresa adjudicatària la que haurà de determinar el període de tancament necessari per executar la remodelació. El que demana el plec de bases és que s’ajusti, que es minimitzi. Tampoc no s’ha fixat un pressupost predeterminat. Les empreses tenen fins al 10 d’octubre per presentar ofertes.