ASSOCIACIONS
Jornada de voluntariat al centre caní per descobrir la tasca que s’hi realitza
GosSOS organitza avui, a partir de les deu del matí i fins a la una de la tarda, una jornada de voluntariat al centre caní. Es tracta d’una activitat a través de la qual l’entitat vol donar a conèixer la feina que es fa al centre de protecció caní, tant per part de l’equip fix de l’entitat com dels voluntaris, i fomentar la implicació ciutadana en el voluntariat animalista.
Al llarg del matí es podrà conèixer GoSOS, per saber què fa l’entitat i com les persones hi poden col·laborar. Tot i que estava prevista una ruta guiada pel centre caní, l’activació de l’avís groc per pluja ha obligat l’associació a traslladar el programa a l’aula de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Sud (EDAR SUD) de Sant Julià de Lòria. Un imprevist que ha fet adaptar les activitats previstes a l’interior. Les persones interessades s’hi podran inscriure com a voluntàries i es presentaran a més les noves samarretes per als col·laboradors.