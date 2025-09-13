BOPA
Govern convoca un concurs per instal·lar nous semàfors
El Govern ha convocat un concurs per adjudicar el subministrament i instal·lació de dos nous sistemes semafòrics per la xarxa viària a les parròquies d’Encamp i la Massana. El contracte, gestionat per la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, té un procediment obert i es tramita de manera ordinària. Les empreses poden presentar ofertes a través de la Plataforma de contractació del sector públic fins al 22 d’octubre a les 16 hores.