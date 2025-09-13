SUCCESSOS

Els bombers rescaten un home que va caure d'un cavall a la Rabassa

Va patir una ferida important a l'húmer

El rescat dels bombers
Redacció

Els bombers van rescatar ahir una persona que va caure d’un cavall a la zona de la Rabassa. L’accident li va provocar una fractura greu a l’húmer.

En l’operatiu hi van participar dos efectius del grup de rescat de muntanya, un bomber infermer i l’helicòpter, que va haver d’efectuar una maniobra de grua per traslladar la víctima fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Després de l’actuació, els bombers van recordar la importància de practicar activitats a la muntanya i en entorns naturals amb precaució i amb l’equipament adequat.

