SUCCESSOS
Detingut per gravar amb el mòbil a les dutxes d’un gimnàs
La policia arresta un conductor amb una taxa d’alcoholèmia de 2,02
La Policia ha detingut, aquesta setmana, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i d’un altre delicte contra la intimitat. L’arrestat va enregistrar, amb el seu telèfon mòbil, imatges d’un altre home a les dutxes d’un gimnàs d’Andorra la Vella, segons va fer públic la policia. Els fets van tenir lloc dimecres al vespre. En aquell moment va ser quan la Policia va rebre l’avís i es va desplaçar al centre esportiu, on es va efectuar l’arrest. Tant la víctima de la gravació com el detingut són usuaris habituals de les instal·lacions esportives on es va produir l’incident.
Conduir sota els efectes de l’alcohol ha estat el motiu de l’arrest de quatre persones més aquesta setmana, dos homes i dues dones segons va afegir el cos policial. La taxa positiva més elevada la va donar un home de 34 anys amb un registre de 2,02 grams per litre de sang a Andorra la Vella. Pel que fa a la segona més alta correspon a una conductora de 42 anys, que circulava amb 1,34 d’alcoholèmia també per la capital. El cos de seguretat va indicar que un jove de 20 anys va ser detingut amb 1,33 d’alcoholèmia després de ser controlat pels agents per incorporar-se a un carrer sense regular la velocitat a Escaldes. La quarta detenció va ser la d’una conductora de 32 anys interceptada amb una taxa positiva de 0,91 a Andorra la Vella.