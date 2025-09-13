TRIBUNALS
Condemnat l'hereu del Palanca per amenaçar el de Sansa per uns cartells a Tor
La sentència, que no és ferma i es pot recórrer a l’Audiència de Lleida, imposa a Moreno una multa de 900 euros.
El jutjat de Tremp ha condemnat Pablo Moreno, hereu de Jordi Riba Segalàs (Casa Palanca), per amenaces i coaccions contra J.M.A.M., nebot de Josep Maria Montaner (Casa Sansa). La sentència, que no és ferma i es pot recórrer a l’Audiència de Lleida, imposa a Moreno una multa de 900 euros.
Els fets es remunten al 5 i 7 d’agost passats, quan l’hereu de Sansa va denunciar Moreno als Mossos d’Esquadra de Sort. Segons el jutge, Moreno va interceptar-lo a la carretera d’Alins per impedir que col·loqués uns cartells acordats en junta de propietaris i el va increpar amb insults i amenaces. Dos dies més tard, en un bar d’Alins, hauria tornat a amenaçar-lo de manera indirecta davant la seva esposa.
En el judici ràpid, Moreno va negar els fets i el seu advocat en va demanar l’absolució. Tot i això, la jutgessa considera provat que va actuar amb la intenció de causar por i va condemnar-lo pels delictes lleus d’amenaces i coaccions.