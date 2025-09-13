INVERSIÓ CULTURAL
300.000 euros per a la Farga
El ministeri ha previst una partida per al 2026 dedicada als treballs que necessita l’espai museogràfic per reobrir al públic
La Farga Rossell va tancar al públic l’octubre de l’any passat després que la successió de problemes que patia la instal·lació museogràfica fessin inviable mantenir-la en funcionament. Pràcticament un any després, la situació és la mateixa perquè l’espai dedicat a la difusió del que va suposar la indústria del ferro entre els segles XVII i XIX a les valls i aixecat en el que va ser originalment una farga, la farga Rossell, necessita una inversió quantiosa que ha de resoldre el pressupost de l’exercici 2026. Malgrat les directrius de contenció del ministeri de Finances que obliguen a rebaixes, Cultura ha pogut encabir una partida de 300.000 euros que es dedicaria a resoldre les diferents mancances que pateix l’equipament ubicat a la Massana.
El martinet que recrea la forja del metall va deixar de funcionar
Els problemes de la Farga Rossell són diversos. Un dels grans atractius del centre d’interpretació, la demostració de com es treballava el material està inutilitzat perquè el martinet (l’eina que consisteix en una peça mòbil que cau sobre el metall per forjar-lo) va deixar de funcionar. A aquest contratemps s’hi va sumar un problema de filtracions i que l’audiovisual explicatiu també acabés per fondre’s. Un conjunt de problemes que van obligar el ministeri a prendre la decisió més dràstica, la que esperen revertir amb la dotació pressupostària. Però, a més, hi ha altres deures pendents sobre la taula. I és que el pla estratègic de museus vigent apunta a la necessitat d’acualitzar el projecte museogràfic; cal recordar que la Farga Rossell va obrir portes l’any 2022, han passat més de dues dècades i el discurs, la manera d’explicar-se al visitant d’aquests equipaments ha evolucionat de manera notable.
L’espai també va patir filtracions i l’audiovisual es va espatllar
El mateix pla estratègic situa la Farga Rossell, amb l’Espai Columba i el Museu de l’Automòbil com a elements estratègics a potenciar perquè expliquen la història i la identitat andorrana. Es dona la circumstància que l’espai que explica l’evolució dels vehicles de motor també està tancat des del mes d’agost, en aquest cas a conseqüència de l’amiant detectat en algun dels cotxes històrics. La reobertura també està pendent de concretar.
Una feina de sis anys
L’obertura de la Farga Rossell va implicar sis anys de treball i un projecte de recerca notable al darrere: es van estudiar 4.000 documents i van intervenir 300 persones de diferents especialitats. Ho explicaven els responsables del projecte el dia de la inauguració, per remarcar que el resultat final era “un dels testimonis més importants de la siderúrgia el segle XIX”. La farga Rossell originària havia estat operativa entre el 1842 i el 1876. L’any passat van passar per la instal·lació 4.362 visitants. El pas dels anys no ha estat amable amb les instal·lacions, amb maquinària molt particular que necessita un treball pràcticament artesanal per tornar a funcionar. Els 300.000 euros haurien de servir per resoldre, si més no, les disfuncions més urgents per tal que el públic pugui tornar a gaudir de la recreació d’aquella indústria del passat.