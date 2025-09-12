Política
El PS insta el Govern a legislar sobre el dret d’asil
La moció, ja registrada a sindicatura, es fonamenta en diversos instruments legals i compromisos internacionals que Andorra ha assumit
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat una moció al Consell General en què insta el Govern a elaborar i aprovar una llei específica sobre el dret d’asil o un règim legal anàleg. Aquesta iniciativa arriba després que ahir, durant la sessió de preguntes al Consell General, els socialdemòcrates formulessin una pregunta oral al Govern en relació amb la situació d’un ciutadà libanès que es troba actualment al país.
La moció, ja registrada a sindicatura, es fonamenta en diversos instruments legals i compromisos internacionals que Andorra ha assumit. Els consellers generals del PS també assenyalen que, malgrat que l’any 2018 es va aprovar la Llei 4/2018 de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, aquesta normativa només va crear un règim de protecció temporal i subsidiària. Segons indiquen, aquesta llei no desenvolupa principis genèrics ni estableix nous drets en matèria d’asil, fet que consideren insuficient davant les obligacions internacionals que Andorra ha contrets.