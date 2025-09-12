TRIBUNALS
El litigi urbanístic pels entorns de Casa de la Vall arriba a la Batllia
El conflicte per la delimitació dels entorns de protecció de Casa de la Vall ha arribat a la via judicial. La Batllia va admetre a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat el 16 de juliol contra el Govern, i li’n va notificar l’admissió el 25 del mateix mes. En aquella mateixa data, també es va dictar interlocutòria per obrir un incident vinculat a la petició de suspensió cautelar de l’acte impugnat.
L’aute d’admissió estableix que el Govern disposava d’un termini inicial de cinc dies hàbils per designar advocat i, a partir d’aquell moment, de vint dies hàbils per contestar la demanda i aportar l’expedient administratiu complet. Paral·lelament, la interlocutòria fixa un termini de vuit dies hàbils perquè el Govern presenti les seves al·legacions específiques sobre la petició de suspensió de l’acte, que forma part d’un procediment vinculat tramitat en paral·lel.
Segons fonts de la defensa dels propietaris, no han rebut cap comunicació oficial del Govern, malgrat que els terminis marcats per la Batllia han vençut amb escreix. L’advocat remarca que aquest silenci institucional no només prolonga la incertesa legal, sinó que posa en dubte el compromís del Govern amb els procediments establerts i la tutela judicial efectiva dels ciutadans. També alerten que l’acte impugnat segueix desplegant efectes jurídics, amb afectació directa sobre els drets urbanístics i patrimonials. El recurs administratiu inicial denuncia que el procediment presenta irregularitats, entre les quals la manca de notificació personal.