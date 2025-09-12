CRISI HUMANITÀRIA
Hope Palestina demana que Andorra aculli refugiats de la franja de Gaza
Volen contactes diplomàtics per ajudar a les famílies
Hope Palestina demana que Andorra aculli refugiats de Gaza quan la situació permeti l’evacuació de la franja. La petició s’ha fet aquest matí en una primera reunió entre la plataforma ciutadana, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.
Durant la trobada, Hope Palestina ha exposat la seva tasca al cap de Govern i ha instat l’executiu a iniciar contactes diplomàtics per facilitar la sortida de famílies palestines que pateixen les conseqüències del genocidi.
Govern ha escoltat les demandes de l’associació i ha valorat positivament la feina que duen a terme amb les 25 famílies a les quals donen suport els seus voluntaris. Segons fonts de la plataforma, l’executiu s’hauria mostrat predisposat a col·laborar quan les circumstàncies ho facin possible, tot i que de moment no s’han concretat propostes.