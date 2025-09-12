Canoa
El Govern reconeix els èxits internacionals de Mònica Doria
Xavier Espot ha felicitat la palista pel seu recorregut esportiu i ha destacat que els seus assoliments són “motiu d’orgull per al Govern i el país
El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, han rebut aquest divendres al migdia l’esportista andorrana Mònica Doria per reconèixer els seus èxits esportius assolits al llarg del 2025.
Doria s’ha proclamat campiona d’Europa en la modalitat de canoa, un títol que reforça la seva posició com una de les principals figures de l’esport nacional. A més, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món disputada a La Seu d’Urgell en la disciplina de caiac. Aquests resultats arriben després que l’any passat fes història en obtenir el primer diploma olímpic per al Principat als Jocs de París 2024.
Durant la recepció, Xavier Espot ha felicitat la palista pel seu recorregut esportiu i ha destacat que els seus assoliments són “motiu d’orgull per al Govern i el país”, a més de constituir un exemple de perseverança per a les generacions futures. Per la seva banda, la ministra Bonell ha reiterat el suport de l’executiu a l’esport d’elit i als esportistes andorrans.