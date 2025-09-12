MOBILITAT
El Govern convida a deixar el cotxe a casa el proper 22 de setembre
El Govern, a través de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, celebra la Setmana Europea de la Mobilitat del 20 al 22 de setembre amb el lema “La mobilitat per a totes les persones”. L’objectiu és fomentar desplaçaments sostenibles.
El dissabte 20 es farà una pedalada popular amb bicicletes de Cicland pels carrers d’Andorra la Vella, amb sortida a les 10 hores i recorregut per punts emblemàtics, en col·laboració amb el museu BiciLab. Diumenge 21, el BiciLab oferirà un contacontes familiar sobre mobilitat responsable. Dilluns 22, Dia mundial sense cotxes, es convida a deixar el vehicle privat a casa i participar en un concurs fotogràfic enviant imatges a concursfotografic@andorra.ad abans del mateix dia. Els premis inclouen un patinet elèctric, un llibre electrònic i auriculars submergibles; les 20 millors fotografies s’exposaran a l’octubre al BiciLab.