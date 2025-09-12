SESSIÓ DE CONTROL AL CONSELL
La gestió de la immigració encén el debat entre Espot, Escalé i Montaner
El cap de Govern i els líders de Concòrdia i AE xoquen per les diferents visions de creixement i el model d’arribada de nous residents
La tornada a la rutina parlamentària va venir marcada per un enfrontament sobre el creixement del país i les diferents visions dels partits sobre com s’haurien de gestionar les quotes d’immigració. Al centre del debat es van situar Cerni Escalé i Carine Montaner, que van formular les preguntes, i el cap de Govern, Xavier Espot, que en va donar resposta.
La pregunta de Concòrdia, centrada en l’habitatge, la immigració i la inversió estrangera, va servir perquè Espot repassés les mesures impulsades fins ara pel Govern en aquestes matèries, com la creació del parc públic d’habitatge, la llei òmnibus o l’impost a la inversió estrangera. Escalé, en la rèplica, va deixar clar que el seu partit “no pot estar d’acord amb lleis que considerem insuficients”, titllant la llei òmnibus i l’impost a la inversió estrangera de “reformes cosmètiques”, ja que “veiem que els preus continuen pujant i la situació empitjorant”. En aquest punt es va produir un dels moments més tensos de la sessió, quan Escalé va acusar l’Executiu que “no és que ens hàgim venut el país, és que ho estem fent encara a dia d’avui”. Espot va qualificar aquestes paraules “d’ofensives i demagògiques” i va remarcar que totes les decisions es prenen amb “prudència” i pensant en l’interès general.
El cap de Govern també va defensar el model de quotes actual, que va definir com una posició “moderada” entre, d’una banda, Andorra Endavant, que segons Espot “vol atendre sense limitacions les demandes del sector productiu”, i de l’altra, Concòrdia, que aposta per “una disminució dràstica” dels contingents, segons va apuntar. En aquest sentit, Espot va confirmar que es mantindran les 1.800 autoritzacions d’enguany, la mateixa xifra que l’any passat, però avançant la quota general per donar més marge al teixit empresarial.
Punts d'acord
Més enllà de les picabaralles dialèctiques, la sessió del Consell també va deixar alguns punts de consens. Concòrdia va tornar a posar sobre la taula la necessitat d’incrementar l’aportació mínima que han de fer les persones que vulguin establir-se al país com a residents passius, que actualment és de 600.000 euros. El cap de Govern hi va coincidir i va reconèixer que “és massa barat venir a viure al país”, deixant la porta oberta a un debat parlamentari sobre un possible augment de la quantitat. Tot i això, Espot va advertir que aquesta revisió hauria d’anar acompanyada d’una modificació de les quotes per als residents per compte propi, per evitar que l’increment dels passius acabi desviant la demanda cap a aquesta altra via.
Un altre punt en què el Govern es va mostrar disposat a actuar és l’impost sobre la inversió estrangera. Espot en va defensar l’impacte positiu de la mesura, però va reconèixer que “no ha estat suficient”, motiu pel qual l’executiu no descarta incrementar la taxa.
Habitatge per andorrans
Dins del debat d’habitatge, Montaner va demanar un pla específic per a andorrans, ja que “als nacionals els hem de mimar”. La idea d’Andorra Endavant seria similar a la que fan a altres llocs com Mònaco. A la rèplica, el Govern va recordar a la consellera que els plans actuals ja contemplen als nacionals i als residents de llarga durada.
Més
- CONSUM D’ALCOHOL. Salut posa en marxa un grup de treball amb els comuns per reduir dels riscos de l’alcohol i reforçar el compliment de la normativa.
- CAPACITAT ACÚSTICA. Medi Ambient farà mapes de capacitat acústica l’any que ve. A més, faran una actualització de la legislació sobre la contaminació provocada pel soroll.
- LLEI D’ASIL. El PS reclama una llei d’asil arran del cas de l’home libanès al qual Andorra va descartar concedir aquest permís.
UN COMIAT EMOTIU
La seva darrera intervenció al Consell General va ser l’origen d’un llarg aplaudiment per part de tot l’hemicicle, que va trencar les mateixes normes de l’institució -les mostres d’aprovació o desaprovació estan prohibides- per retre homenatge a la consellera general. Casal es va mostrar visiblement emocionada davant l’afecte dels seus companys, un sentiment que va quedar reflectit en les paraules de la ministra de Justícia, Ester Molné, que va respondre a la seva pregunta i després li va agrair la feina feta en nom de tot l’executiu. També el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que va demanar la paraula per acomiadar-la i agrair-li el servei prestat durant els últims anys, estava emocionat.
En acabar les intervencions, el síndic general, Carles Ensenyat, va aixecar la sessió i l’hemicicle es va posar dempeus per dedicar una nova ovació a Casal, que es va allargar més d’un minut i va anar seguit de les mostres d’apreci dels consellers generals, que es van atansar per acomiadar-la.