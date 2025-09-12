La Diada de Catalunya a Andorra posa el focus en la gastronomia i la salut
Es tracta de la segona edició d’aquesta celebració al Principat, després de l’estrena l’any passat
La Delegació del Govern de Catalunya a Andorra ha celebrat aquest dijous l’acte de commemoració de la Diada nacional amb una mirada posada en la gastronomia, la salut i els hàbits alimentaris. Es tracta de la segona edició d’aquesta celebració al Principat, després de l’estrena l’any passat.
La delegada catalana a Andorra, Anna Vives, ha destacat que l’objectiu de la Diada a Andorra és “anar més enllà de l’acte institucional i dotar-lo de contingut amb una temàtica compartida entre els dos territoris”. Enguany, aprofitant que Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia, l’eix central de la jornada s’ha dedicat a reflexionar sobre l’alimentació saludable i sostenible.
L’acte introductori ha anat a càrrec del director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, que ha proposat un recorregut històric per l’origen de la gastronomia, des del primer mite fundacional fins avui. Massanés ha destacat que “som éssers cuquinívors” i que “estem condemnats a menjar plats cuinats”, ha bromejat. Segons ell, la clau de la cuina i de la transformació culinària sempre ha estat en la pregunta: “Què li faig, què li trec, què li poso”. A més, Massanés també ha remarcat la importància de “dissenyar una cuina més saludable i compromesa amb els productors de proximitat”, vinculant la gastronomia amb la ciència, la sostenibilitat i el compromís social. Ha detallat que la cuina són una sèrie de contenidors "de compostos bioquímics, d'estímuls sensorials, de significat i de valors", i, amb relació a aquests últim, ha destacat el paper indispensable de la cuina amb el medi ambient. "Som okupes del futur dels joves", ha clamat Massanés, tot destacant que "o ho fem tot, o no ho fem bé".
Des d’Andorra, el director del departament d’Agricultura, Josep Maria Casals, ha subratllat el paper estratègic del sector agrícola, malgrat la limitació territorial del pais. “No serem mai autosuficients en termes de sobirania alimentària, però hem de continuar lluitant per diversificar i mantenir el nostre sector. L’agricultura aquí és clau per preservar el paisatge i la biodiversitat d’alta muntanya”, ha remarcat. Casals també ha valorat la necessitat de diferenciar els productes locals i ha fet valdre la seva qualitat davant els reptes de la globalització.
Per la seva banda, la dietista i nutricionista Marta Pons ha defensat la importància d’integrar salut i plaer a l’hora de menjar. “Menjar saludable i gaudir de la cuina han d’anar sempre de la mà. La gastronomia és cultura i tradició, però també benestar”, ha apuntat.
La commemoració ha comptat amb la presència de diverses personalitats institucionals i diplomàtiques, entre elles l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González; la ministra de Salut, Helena Mas; l'ambaixadora de cooperació transfronterera, Noelia Souque, així com representants polítics com el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordina Jordana, i la consellera Demòcrata, Meritxell Alcobé.
La taula rodona ha posat de manifest els vincles gastronòmics i culturals entre els Pirineus catalans i andorrans, i ha reivindicat la cuina de muntanya com a patrimoni compartit. La celebració ha tancat amb la idea que la gastronomia no és només un element cultural, sinó també una eina de salut, sostenibilitat i cohesió territorial.